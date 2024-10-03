Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

Görüşme, basına kapalı yapılıyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Görüşmede, yeni yasama yılında TBMM'nin gündemine gelecek yasal düzenlemeler ile yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli en son 25 Ağustos'ta Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya gelmişti.