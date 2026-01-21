Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

İletişim Başkanı Burhanettin Duran AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün saat 16:00'da Külliye'de bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Duran görüşmenin bilgisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir.

MASADA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılacak görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gündemin ağırlıklı olarak Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında SDG'ye sert ifadelerle yüklenmiş, Colani'nin (Ahmed Şara) imzaladığı genelgenin ise düşünce ve önerilerine "uygun bir içeriğe sahip olduğunu” ifade etmişti.

Görüşmede ayrıca, çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyonda tüm raporların sunulmasının ardından hazırlanması beklenen ortak raporun da ele alınabileceği belirtiliyor.

"İKTİDAR DEĞİL İTTİFAK ORTAĞI"

Bahçeli’nin son açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise Cumhur İttifakı içindeki konum tartışması oldu.

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir” ifadelerini kullanırken, emekli aylıklarına ilişkin partisinin önerisini de yineledi.

Bu başlıkların, iki lider arasındaki görüşmede masaya yatırılması bekleniyor.

Görüşmenin ardından kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.