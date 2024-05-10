Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme saat 14.30'da Beştepe'de gerçekleşecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmenin saat 14.30’da başlaması bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirmişti.

AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü. 8 yıl aradan sonra CHP ve AKP arasında gerçekleşen görüşmede, Özel, ataması yapılmayan öğretmenleri, emeklileri ve Gezi tutuklularını gündeme getirmişti.

Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Bahçeli ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında bir araya gelen ikili, seçim sonuçlarını konuşmuş ve fikir alışverişi yapmıştı.

İKİ HAFTADA 2. GÖRÜŞME

Erdoğan ve Bahçeli ise yerel seçimlerin ardından ilk kez 29 Nisan'da bir araya gelmişti. Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. İkili, başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere gündemdeki konuları ele almıştı.