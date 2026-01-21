Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İkili arasında saat 16:25 civarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

MASADA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gündemin ağırlıklı olarak Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında SDG'ye sert ifadelerle yüklenmiş, Colani'nin (Ahmed Şara) imzaladığı genelgenin ise düşünce ve önerilerine "uygun bir içeriğe sahip olduğunu” ifade etmişti.

Görüşmede sürecin Suriye boyutunun yanı sıra, çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyonda tüm raporların sunulmasının ardından hazırlanması beklenen ortak raporun da ele alınabileceği belirtilmişti.

"İKTİDAR DEĞİL İTTİFAK ORTAĞI"

Bahçeli’nin son açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise Cumhur İttifakı içindeki konum tartışması oldu.

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir” ifadelerini kullanırken, emekli aylıklarına ilişkin partisinin önerisini de yinelemişti.

İLETİŞİM BAŞKANI DUYURMUŞTU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün saat 16:00'da Külliye'de bir görüşme gerçekleştireceklerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir.