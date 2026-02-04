Erdoğan ve Bahçeli terslemişti: Erken seçim için “nadir görülecek” oran!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmaları sonrası siyasette erken seçim tartışması başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl yapılacak bir erken seçime kapıyı kapatırken ittifak ortağı Devlet Bahçeli de dünkü grup toplantısında erken seçim talebini yinelen CHP lideri Özel’i hedef aldı. Bahçeli erken seçim istemenin “siyasi ahmaklık” olduğunu öne sürdü.

Ancak anketler iktidarın söylemleriyle paralel değil. ASAL Araştırma’nın paylaştığı çalışmaya göre katılımcıların yüzde 54,4’ü erken genel seçim yapılmasından yana.

Ankete katılanların yüzde 38’i erken seçime karşı olduğunu belirtirken, yüzde 7,6’sı fikrini söylemedi ya görüşünü ifade etmedi. Anket sonucu, erken seçim talebinin toplumda geniş karşılık bulduğunu ortaya koydu.

“ALARM VERİCİ NİTELİKTE”

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı da erken seçim talebinin yüzde 60’ı aştığını belirtmişti. “Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek erken seçim talebidir. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum, yüzde 50’yi geçtiği çok nadir görülmüştür” diyen Bayrakçı, bu eğilimin iktidar açısından alarm verici nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

Bayrakçı, seçmenin sandık talebini en çok belirleyen unsurun ekonomi olduğunu belirtmiş, enflasyon verileriyle yurttaşın birebir yaşadığı fiyat artışları arasındaki farkın seçmen davranışını etkilediğini söylemişti:

“Enflasyon rakamı kaç olursa olsun, vatandaş geçen yıl aldığı ürünle bu yıl aldığı ürün arasındaki farkı biliyor. Bu durum seçmeni ciddi biçimde hırpalıyor.”

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışan geniş kesimlerde büyük bir memnuniyetsizlik gözlendiğini belirten Bayrakçı, asgari ücreti yetersiz bulanların oranının yüzde 87’ye ulaştığını, en düşük emekli aylığı alanların da benzer sıkıntılar yaşadığını açıklamıştı.