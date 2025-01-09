Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 16:30'da görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecektir" denildi.

Görüşmenin adresi ise henüz belli değil.

Görüşmenin gündeminde DEM Parti'nin İmralı heyetinin ziyaretlerinin olması bekleniyor.

Masada Suriye'deki yeni dönemin olacağı da tahmin ediliyor.

İki isim en son Beştepe'de 14 Kasım 2024'te görüşmüştü.

Ayrıntılar gelecek...



