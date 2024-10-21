Erdoğan ve eski bakanlar Fethullah Gülen için neler söylemişti?

Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı ABD'de 83 yaşında öldü.

AKP iktidarında önemli görevler üstlenen ve bakanlık, belediye başkanlığı, TBMM Başkanlığı yapan pek çok isim, iktidarla Fethullah Gülen örgütünün birlikteliği döneminde Gülen'e övgüler diziyordu.

2013 yılında başlatılan 17-25 Aralık operasyonlarının ardından iktidarla FETÖ'nün arası açılsa da asıl kopma 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşandı. Ancak o döneme kadar Gülen hakkında AKP'lilerin övgüleri hafızalardaki yerini koruyor.

ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI: "GEL BİTSİN BU HASRET"

Bunlardan en bilineni AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde Gülen'e yaptığı “Bu hasret bitsin” çağrısıydı. Cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca Gülen'den devamlı 'terörist' olarak bahseden Erdoğan, Fethullahçılar tarafından düzenlenen Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın 2012'deki kapanış töreninde Gülen'e şöyle seslenmişti:

"Gurbet hasrettir. Hasretin bedeli çok ağırdır. Faturası çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamı yükleniyor. Onun için de biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir ve bitsin istiyoruz."

BOZDAĞ: "FETHULLAH GÜLEN KIYMETLİ BİR DEĞERDİR"

Erdoğan'ın ardından dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Gülen'e "Arzumuz bu hasreti bitirip gelmesidir" şeklinde seslenmişti.

AKP iktidarında 3 farklı dönemde Adalet Bakanı olarak görev yapan ve şu anda TBMM Başkanvekili olan Bozdağ, 2011 yılında TBMM'deki unutulmayan konuşmasında Gülen'i şu sözlerle övmüştü:

“Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi göz önünde.”

"MEZARDAKİLER BİLE 'EVET' OYU KULLANSIN"

FETÖ, HSYK'nin yeniden yapılandırıldığı 2010'daki anayasa değişikliği referandumunda iktidar lehine 'evet' kampanyası yapmıştı. Yargıdaki gücünü artırmak için referandumu tarihi bir fırsat olarak gören Fethullah Gülen, "İmkan olsa, mezardakileri bile kaldırarak, o referandumda 'Evet' oyu kullandırmak lazım. Mezardakiler bile kalksın, ben zannediyorum ki kalkarlar da, ben zannediyorum ruhları koşar da" sözleriyle 'Evet' çağrısı yapmıştı.

HÜSEYİN ÇELİK, ÖRGÜTE KALKAN OLMUŞTU

2 sene sonra Fethullahçı yapının yargıda güçlendiğine dair haberlerle aklınca dalga geçen dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, FETÖ hakkındaki eleştirilere, “Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış, bunlar kargaları güldürür” diyerek yanıt vermişti.

2014'teki yerel seçimlere bir aya kala CNN Türk yayınına katılan Hüseyin Çelik, "Cemaate karşı topyekün bir savaş içinde değiliz" demişti.

FATMA ŞAHİN: "ABİMİZİ SEVGİYLE SELAMLIYORUM"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın Gaziantep etkinliğinde yaptığı konuşma da unutulmayanlar arasında.

2012'de düzenlenen etkinlikte Gülen'i övgüye boğan Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün bu yapılan çalışmada büyük bir emek, büyük bir vefa, büyük bir cefa, büyük bir fedakarlık, büyük bir azim ve büyük bir kararlılık var. Bir idealin nasıl bir zafere dönüştüğünün göstergesi, bir ilim ordusunun nasıl başardığının işareti... Bu başarının baş mimarı Fethullah Gülen abimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

DAVUTOĞLU DA SELAM YOLLAMIŞTI

Aynı etkinliğin Konya ayağına katılan dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise "Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan, başta 'Muhterem Hocaefendi' olmak üzere tüm öncülere de selam olsun" diyerek Fethullah'ı selamlamıştı.

ARINÇ: SİYASET ÜSTÜ BİR İNSAN

Aralık 2013'teki operasyonlardan birkaç ay önce katıldığı bir televizyon programında konuşan dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Gülen'den övgüyle söz etmişti: "Hocaefendi bana göre siyaset üstü bir insan. Bir partinin dar kalıpları içinde, ya da hükümetin her yaptığına 'aferin' diyecek bir düşüncede görmemek lazım. Türkiye ve dünyayı yakından takip ediyor. Buna bizzat şahit oldum. Bizim içinde olup da göremediğimiz pek çok şeyi daha objektif ve yukarıdan bakarak..."

2013'ün mayıs ayında ABD'de Fethullah ile görüşen Arınç, gitmeden önce Erdoğan ile yaptığı konuşmayı da "Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım. İzin verir misiniz dedim. Çok memnun oldu. Bizden bir emelleri olur mu? Bir tavsiyeleri olur mu, onu da öğren dedi. Farkında olmadığımız herhangi bir yanlışımız olursa, bu konuda da bizi aydınlatmasını rica etti" sözleriyle anlatmıştı.