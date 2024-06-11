Erdoğan ve Özel görüşmesinde neler konuşuldu? Ömer Çelik'ten ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmede yeni anayasa çalışmaları ve ekonomi konularının gündeme geldiğini söyledi. .

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e CHP Genel Merkezi'ndeki iadeiziyareti hakkında açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyalog ortamının sürmesi çok olumlu ve menuniyet verici. Bu olumlu havanın haba edilmemesi gerekiyor.

Yeni anayasa çalışmaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız yeni anayasa hakkında görüşünü ifade etti. Bütün Türkiye'yi kucaklayan toplumsal sözleşme olarak yeni anayasayı belirtmişlerdir.

Bu görüşmede ekonomi konularının da gündeme geldiği aşikardır.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız, bu faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etti.

(Osman Kavala) Mahkemelerin kendi işlerini yapması konusunda tutum ifade edildi.

(Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşini kabulu) Cumhurbaşkanımız tarafından bir kabul gerçekleştirilecek. Yargı işini yapsın. Hiçbir şey kapalı kalmasın. Suçlular cezasını alsın. Kabul de bu mesaj çerçevesinde gerçekleşecektir.