Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump'ın "Erdoğan'la önemli bir görüşme yapacağım" açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın telefonda görüştüğü öğrenildi.

İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve SDG/YPG kontrolündeyken çatışma bölgesinde kalan IŞİD hapishanelerinin durumunun tartışıldığı bildirildi.

Ayrıca Erdoğan'ın Gazze Barış Kurulu'na davet sebebiyle ABD Başkanı'na "teşekkür ettiği" bilgisi paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Suriye'deki hapishanelerdeki IŞİD'lilerin durumu ve IŞİD'le mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca IŞİD ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki IŞİD'lilerin durumu da ele alındı.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti."