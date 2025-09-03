Erdoğan ve Yerlikaya'nın adının kullanıldığını yazmıştı: Nevşehir’de bir gazeteci "haraç" yazısının ardından tutuklandı

Nevşehir’de yayın yapan yerel CT Haber'in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Can Taşkın, kaleme aldığı ‘haraç’ iddialarının ardından tutuklandı.

Taşkın 31 Ağustos’ta "Nevşehir’de Kimin Adıyla Haraç Kesiliyor?" başlıklı bir yazı kaleme alarak, kentte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi kullanılarak iş insanlarından para toplandığını yazdı.

Taşkın, yazısında özetle, "Nevşehir’de iş insanları çeklerini ödeyemez durumda. Fabrikalar işçi maaşlarını yetiştirmekte zorlanıyor. Böyle bir dönemde devletin elini iş dünyasının omzunda görmem gerekirken, bazı bürokratların ellerinde listelerle para topladığını duyuyorum. Daha acısı: Bu paraların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla istendiği söyleniyor!" ifadelerine yer verdi.

CANLI YAYINDA İDDİALARI ANLATACAĞI GÜN GÖZALTINA ALINDI

Yerel haber sitesinde ayrıca "Nevşehir’de “Haraç Listesi” İddiası! Cumhurbaşkanı ve Bakan’ın Adı Kullanılıyor" başlıklı bir haber yayınlandı. Haberin son kısmında, Taşkın'ın iddiaları 1 Eylül'de CT Haber TV’de konuşacağı belirtilerek, "Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu iddiaların tüm ayrıntıları Pazartesi akşamı saat 21.00’de Canlı Gündem programında CT Haber TV’de açıklanacak" denildi.

Söz konusu yazı ve haberin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı yazı ve haberle ilgili olarak Taşkın hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu (TCK m. 217/A)” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Taşkın, yayına çıkacağı 1 Eylül'de sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

Polis Taşkın’ın ev ve iş yerinde de arama yaparak bazı dijital materyallerine el koydu. Emniyet’teki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CT HABER'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin CT HABER'den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"CT HABER, bir haber kuruluşu olmasının yanı sıra; aslında bir dik duruşun, boyun eğmeyişin, tepki verebilmenin ve memleketini severek gazetecilik yapmanın birer karşılığıdır.

Bizim iş yerimiz, bir ev gibidir. Bizim evimizin her bir ferdi bu evin çatısı altında o aile sıcaklığını ve samimiyetini hep hisseder.

CT HABER aslında bir kişinin değil, hepimizin yeridir. İçimizden birine bir şey olduğunda bu bizim ivmemizi yavaşlatmak bir yana bu ailenin her bir ferdinin bir araya gelip tek yumruk olmasına neden olur.

Bizler şu an sadece adaletin vereceği kararı beklemekteyiz. Genel Yayın Yönetmenimiz Can Taşkın, asla emin olmadığı bir konu hakkında kalem oynatmaz. Delilsiz kaynaksız bir yazının altına imza atmaz. Bu süreçte kaybeden CT HABER olmaz. Bu süreçte kaybeden bizler olmayız. Bu süreçte kaybeden CAN TAŞKIN olmaz. Bunu zaman ve tarih ortaya çıkaracak.

Memleketimizin vicdan sahibi her bir yurttaşını, gözbebeğimiz gibi büyütüp Türkiye’de saygın bir konuma getirdiğimiz CT HABER’imize sahip çıkmaya davet ediyorum. Unutmayın. CT HABER’in değeri, ancak ve ancak yok olduğu gün anlaşılacaktır. Saygılarımızla."