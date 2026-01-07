Erdoğan, "Venezuela" demedi: Bölüşüm kavgasının ortasındayız, yeni paylaşımlar yapılıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünyada yeni bir bölüşüm kavgası yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Küresel ekonomi yeni bir muharebeye sürükleniyor. Değerli metaller üzerinden yeni paylaşımlar yapılıyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının içindeyiz" dedi.

Konuşmasına partisinin üye sayısına yönelik son verilere değinerek başlayan Erdoğan, AKP'nin en fazla üye sayısına sahip parti olduğunu belirtti. Partisine yeni katılımların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, bugün partisine katılacak milletvekillerine rozet takacaklarını söyledi.

2025 yılında önemli bölgesel ve küresel gelişmelerin olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her alanda "çok başarılı bir sınav verdiğini" iddia etti. Erdoğan, "İçeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya rağmen, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik" dedi.

"2026 SENESİ ÜLKEMİZ İÇİN BİR REFORM YILI OLACAK"

Erdoğan, 2026 yılının Türkiye için reform yılı olacağını kaydetti: "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz." Erdoğan ayrıca ekonomideki hedeflerine de ulaşacaklarını savundu.

Dünyanın bölüşüm kavgası içerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bölüşüm kavgasının ortasındayız. Değerli metaller üzerinden yeni paylaşımlar yapılıyor" dedi.

Devamla, ana muhalefet partisini hedef alan Erdoğan, CHP'yi belediyeler üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2026 yılının ilk grup toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize desteğiniz, coşkunuz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum.

Hangi unvanda olursak olalım hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz, bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete, ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Büyük bir ailenin fertleriyiz.

AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız güncel verileri açıkladı. Buna göre; AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu.

Erdoğan, partililerine hitap ediyor / AA

"YENİ KATILIMLARLA AK PARTİ AİLESİNİ BÜYÜTÜYORUZ"

Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz.

2025 yılında son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatı olmadığı dönemde tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. Bugün de polemik yapmadan, laf cambazlığına tevessül etmeden eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız.

"ÇOK BAŞARILI BİR SINAV VERDİK"

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın eksik olmadığı 2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas sonuçların hiçbirinde Türkyie'nin çıkarlarına zerre halel getirmedik. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze soykırımına, İran'dan Sudan'a, ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasına kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına uygun şekilde hareket ettik.

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Sadece ev, işyeri, konut yapmadık aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.

TBMM'de müzakere edilerek karara bağlanan merkezi yönetim bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 19 trilyon liraya yaklaşan 2026 bütçemizi 86 milyonun refahını artırmaya çalışan, insan merkezli üretim ve ihracat eksenli tasavvurla hazırladık.

2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ SELAMETE ULAŞTIRACAK OLAN KADRO BELLİDİR"

Küresel ekonomi değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı tüm argümanları tek tek kaybediyor. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Güçlü Türkiye'nin güvencesi güçlü bir AK Parti ve güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak irade bu kadroda ve bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız.

Bunu, başkent Ankara'ya su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi marifet sayan kalitesi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri parlayan mazum ve mağdurların güvenliği için yapacağız.

"MİLLETİMİZE KERBELA'YI YAŞATANLAR GİBİ OLMADIK"

Bunu 86 milyon için, yurt dışında 7 milyon kardeşimiz için yapacağız. Bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi biliyoruz. Hedeflerimizi paylaştık, bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize anlattık. Meydanlarda hayal satıp 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde milletimize Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik.

Adalette 10'uncu ve 11'inci yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 997 hakim ve savcı yardımcısı atadık. 2432 hakim ve savcı adayı görevlerine başladı. 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 9 bin 324 derslik inşa ettik. Toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Milli Eğitim Akademisini kurduk. 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık.

Muayene sayısı ilk 11 ayda 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı. Aile sağlığı merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. Toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. 856 ambulansı hizmete aldık. MHRS'den 2025 yılında günlük verilen randevu sayısı 1,7 milyonu buldu.

6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin bağımsız bölümü tamamladık. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız konut projemizi başlattık. İlk iklim kanunu yürürlüğe girdi. COP31'in Türkiye'de yapılmasına hak kazandık. Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık.

308 km bölünmüş yol, 17 km köprü ve viyadük inşa ettik. Yurtdışı uçuş noktası sayısına 6 destinasyon daha ekledik. İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. İlk milli banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. 5G'nin ihalesini yaptık.

706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ödedik. 22 baraj, 7 gölet, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 12 atıksu tesisi, ve 6 hidroelektrik santrali olmak üzere 321 tesisi tamamladık. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. Toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Abdulhamit Han Sondaj gemimiz Karadeniz'de 75 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 81 bin varile çıkardık. Çağrıbey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip olduk. Toplam 155 milyar metreküplük LNG anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye boru hattında gaz akışını sağladık.

İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü çocuk için her ay 5 bin lira veriyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için Çocuk Hakları Sözleşmesini imzaladık. Evde bakım kapsamında 63 milyar lira ödeme yaptık.

"HER TÜRLÜ SUÇ ÖRGÜTÜ VE ÇETE İLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından gıptayla takip edildi. İhracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Altay tankının ilk teslimatı yapıldı. Tayfun hedefi başarıyla vurdu. Kaan için Endonezya ile ihracat anlaşması imzaladık. Turksat 6A test süreçlerini tamamlayarak hizmete girdi. Milgem'in ilk test bloğunun inşasına başladık. TGC İçel ile TGC Muratreis'i mavi sularla buluşturduk. Ulak envantere alındı.

Her türlü suç örgütü ve çete ile mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Toplam 651 suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bültenle arana 385 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. 49,8 ton uyuşturucu ile 139 milyon hap ele geçirildi. Toplam 15 bin 830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle 574 TIR yardımı Gazze'ye ulaştırdı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Gönüllü olarak 600 bini aşkın Suriyeli ana vatanlarına döndü.

Bölgemizdeki çatışma ve krizlere rağmen Türk ekonomisi büyümeyi sürdürdü. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke olduk. Enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat ettik. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti."