Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.