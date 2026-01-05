Erdoğan, Venezuela sessizliğini bozdu; Özgür Özel'e yüklendi

Yılın ilk kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.10'da başlayan toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıda Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de toplantının gündemindeydi.

Uluslararası gelişmelerin yanı sıra ekonomideki gelişmeler ve yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların da değerlendirildiği bildirildi.

Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Bizi ayırmak isteyenler, aramıza nifak sokmak isteyenler daima olmuştur ve olacaktır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır ama biz bu oyunlara inşallah gelmeyeceğiz.

Merhum Akif'in "İttihat yaşatır, Yükseltir, Tefrika Yakar Öldürür" ikazını her zaman zihnimizin bir köşesinde tutacağız.

Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. 86 milyon hep beraber yıkılmaz, aşılmaz, sarsılmaz bir duvar olacağız.

Mehmet Akif'in Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde verdiği vaazın bir bölümünü özellikle bizleri ekranları başında izleyen genç arkadaşlarımın dikkatine getirmekte fayda görüyorum. Milli Mücadele'nin en sancılı döneminde Mehmet Akif, şöyle sesleniyordu: "Milletler topla, tüfekle, zırhlı ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor, ve yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır (...) İşte bugün bizden istedikleri, ne filân vilâyet, ne filân sancaktır, doğrudan doğruya başımızdır, devletimizdir." Evet, bugün de boylarına poslarına bakmadan son derece kibirli bir eda ile Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istedikleri devletimizdir, vatanımızdır, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin kuvveden fiile çıkmasını engellemektir.

Bir defa aziz milletimin şunu bilmesini isterim her kim, ne adına olursa olsun, milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Her kim ortak değerleri hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa Türk milletinin dostu değil yeminli bir hasmıdır.

Türk ve Türkiye düşmanlarının işte bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız. 10 yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist bir prangadır. DEAŞ'ından FETÖ'süne,DHKP-C'sinden PKK'sına gayrimeşru yapılar aparat olarak bu amaçla kullanılmıştır.

Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin destansı mücadelesi, savunma sanayimizdeki atılımlarımızın ülkemize sağladığı yetenekler, hak ve özgürlükler alanında hayata geçirdiğimiz tarihi reformlar ve milletimizin engin basireti sayesinde terör müsibetinden ebediyen kurtulma noktasında önemli bir fırsat yakaladık. Ülkemizin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla devam ettirerek, 40 senedir ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz. İnşallah bunu da suhuletle, sabırla yapacağız.

Belirsizliğin arttığı, çıkar kavgasının karıştığı mevcut küresel konjonktürde hem diplomatik zeminde hem diğer alanlarda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Hiç çekinmeden eğilmeden, bükülmeden, hiç kimseye minnet etmeden ülkemizin hak ve hukukunu her platformda savunuyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat gibi yabancılardan 5 dakikacık ilgi dilenmiyor, muhataplarımıza 5 dakikalık bir görüşme için yalvarmıyoruz. Büyük bir milletin ve büyük bir devletin mensubu olduğumuzun bilinciyle her yerde dik duruyor ama diklenmiyoruz. Biz ne kuru hamaset ne ucuz polemik peşindeyiz, ne de rol çalma derdindeyiz.

VENEZUELA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, "Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı, popülizm yapıyor. Neyi savunduğu bile belli değil. CHP liderinin isabetli tek bir öngörüsü yok. Tek bildiklerimizi bizim ak dediğimize kara, doğru dediğimize yanlış demektir. Muhalefet 'İktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun' diyemez" dedi.

Venezuela sessizliğini bozan Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye ve dost Venezuela için en iyisi neyse onu yapmaya hazırız. ABD Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye refah, huzur, kalkınma mücadelesinde Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."