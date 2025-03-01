Erdoğan: "Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider"

Ramazan ayının ilk iftarında İstanbul'da şehit aileleri ile biraraya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülke ve millet olarak askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenliğimiz için gece gündüz çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Bugün her alanda güçlü, kudretli ve kolu uzun bir Türkiye var. Sadece vatandaşlarının değil mazlum ve mağdurların yardımına koşan bir Türkiye var.

"DEMİR YUMRUĞUMUZU TUTUYORUZ"

Uzattığımız elin havada bırakılması, ısırılması halinde de daima demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz. Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER"

Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir. Terörle mücadelede başarımız ortada. Verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıklarına evrilemeye çalışılırsa günah bizden gider".