Erdoğan, Washington’da, partisinin yaklaşık 5 milyon dolara aldığı binayı ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu ABD ziyaretinde, partisinin yaklaşık 5 milyon dolara satın aldığı temsilcilik binasını ziyaret etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısının ardından perşembe akşamı (11 Temmuz) AKP'nin ABD Temsilciliği olarak kullanmak üzere aldığı binayı ziyaret etti.

Bina, Washington’un işlek caddelerinden 16. Cadde üzerinde bulunuyor.

Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle binanın bulunduğu 16. Cadde kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Caddeden geçen belediye otobüsleri bir süre hareket edemedi.

voaturkce'den Ezel Şahinkaya'nın haberine göre, AKP Washington Temsilcisi olarak, Erdoğan’un kuzeni Halil Mutlu kayıtlarda yer alıyor.

Fotoğraf: voaturkce.com

AKP ABD Temsilciliği’nin ABD Adalet Bakanlığı’na, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamında altı ayda bir rapor göndererek harcamaları ve faaliyetlerine ilişkin bilgi vermesi gerekiyor.

Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA), yabancı bir ülke veya tarafla bağlantısı olan kişi ve kurumların ABD içindeki faaliyetlerini denetleyen bir yasa.

FARA kapsamında, Türkiye ile bağlantılı faaliyetlerine dair bilgi veren diğer kuruluşlar arasında Washington’da temsilciliği bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın kurduğu TÜRKEN Vakfı ve TRT de yer alıyor.

AKP, BİNA İÇİN 4 MİLYON 888 BİN 737 DOLAR ÖDEDİ

AKP ABD Temsilciliği’nin 29 Haziran 2024’te ABD Adalet Bakanlığı’na gönderdiği rapora göre temsilcilik, 3 Nisan 2024 tarihinde Teranova isimli bir şirkete bina için 4 milyon 888 bin 737 dolar ödeme yaptı.

AKP’nin ABD Temsilcisi Halil Mutlu’nun imzasının bulunduğu aynı raporda, temsilciliğin Teranova’ya 5 Ocak 2024’te depozito için 100 bin dolar ödeme yaptığı da yer aldı.

Washington Belediyesi’nin vergi ödeme sistemi üzerinden binanın adresi aratıldığında, binanın sahibi olarak AKP ABD Temsilciliği’nin kayıtlı olduğu bilgisine ulaşılıyor.

Belediyenin sisteminde, Mount Pleasant mahallesi, 16. Cadde 2460 numarada yer alan binanın 2024 yılındaki değerinin 6 milyon 324 bin 830 dolar olduğu yazıyor.

SORULAR YANITSIZ KALDI

AKP ABD Temsilciliği’nden bir yetkili, 16. Cadde’deki bina hakkında soruyu yanıtsız bıraktı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne de konu hakkında bilgi talebinde bulunuldu ancak henüz yanıt alınamadı.

AKP’nin internet sitesinde temsilciliğin adresi, Washington’daki New Hampshire Caddesi üzerindeki 1621 numaralı bina olarak yer alıyor.

FARA raporlarında ise temsilciliğin kayıtlı adresi, 300 New Jersey Caddesi NW Suite 900 olarak belirtilmiş durumda. Adres Google Maps üzerinden aratıldığında ise ABD Kongresi’nden bir blok ötedeki bir paylaşımlı ofis binasının bu adreste bulunduğu görülüyor.

30 Haziran 2023 tarihinde FARA kapsamında AKP ABD Temsilciliği’nin ABD Adalet Bakanlığı’na sunduğu rapora göre, temsilcilik The Fund for American Studies’e 17 Mayıs 2023’te New Hampshire caddesinde bulunan binayı satın almak için 4 milyon 55 bin dolar ödeme yaptı.

Resmi kayıtlara göre, 12 Temmuz 2024 tarihinde binanın adresi aratıldığında, AKP ABD Temsilciliği’nin binanın sahibi olarak kayıtlı olduğu görülüyor.