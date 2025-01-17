Erdoğan: Ya o silahlara gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'deki olağan kongresinde konuştu. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye ve yeni çözüm süreciyle ilgili konuştu.

AKP Kayseri 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Suriye gündemiyle ilgili şunları söyledi:

"Suriye halkı, kendi geleceğini bizatihi kendisinin belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye olarak amacımız, Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de bu defa başaramayacaklar."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla başlayan sürece ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"40 yılı aşkın süredir terör belasının defedilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kayda değer mesafe aldık. Milletimizin şunu çok iyi bilmesini özellikle bilmesini rica ediyorum. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetini gözetiyoruz. Cumhur ittifakının tek gayesi vardır, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık. Bunun dışında hiçbir pazarlığımız, niyetimiz yoktur. Herkesin sunacağı katkıyla bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Ya o silahlara gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak."