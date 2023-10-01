Erdoğan yanıtladı: Yılbaşına gelmeden emeklilere zam duyurulur mu?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşına gelmeden emeklilere zam duyurulur mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "İnşallah" cevabını verdi.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti.
BMM’den ayrılırken şeref holünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı’nın hedef alınması açısından bir değerlendirme alabilir miyiz" sorusuna, “İçişleri Bakanı görevini yaptı” cevabını verdi.
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM
Emekli maaşlarına zam beklentisine ilişkin bir soruya Erdoğan, "Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi” dedi.
Bir gazetecinin "Yılbaşına gelmeden emeklilere zam duyurulur mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "İnşallah" cevabını verdi.