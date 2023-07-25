Erdoğan yargı eleştirilerini hedef aldı, yeni anayasa mesajı verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcılar için düzenlenen kura töreninde yaptığı konuşmada yeni anayasa mesajı verdi. Yargıya yönelik sosyal medya eleştirilerini de hedef alan Erdoğan, "Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla bizim referansımız olamaz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının devamında, yargıya ilişkin sosyal medya eleştirilerini hedef alan Erdoğan, "Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla bizim referansımız olamaz" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti: "Adaletin ölçüsü sosyal medya tepkileri değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Daha ileri gidiyorum, hukuktur."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün kura çekerek göreve başlayacak 1102 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu an Türkiye safında toplam 22 bin 122 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü törenle bu sayıyı 123 bin 923'e çıkarmış oluyoruz. Şehir Mehmet Kiraz savcımızın yükselttiği sancağı sizler yükselteceksiniz. Türkiye'nin 4 bir yanında fedakarca görev yapan adalet teşkilatının tüm fertlerine teşekkürlerimi iletiyorum.

Milletimizin gözünde adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her değişiklikle ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarımızı daha da yükselttik. Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütün üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Aradan geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadakatle bağlı kaldık. Reformları ve projeleri yürürlüğe geçirdik.

"YARGI SÜREÇLERİNİ HEM BASİTLEŞTİRDİK"

Merdiven altlarında adalet dağıtılan kötü manzaralar son verdik. İnşa ettiğimiz 280 modern adalet sarayıyla bu alandaki en önemli eksiklikleri giderdik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda yüzde 95, idari yargıda yüzde 45 oranında artırdık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Hukuk yargılarına elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Yıllardır demokratikleşme adına dillendirilen asgari yargıyı kaldırarak asgari suçların sivil mahkemelerde görülmesini yine biz sağladık. Vatandaşlarımızın şikayetler nedeniyle soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Vergi suçları, bilişim suçları, kamulaşma davaları gibi birçok alanda yeni istisas mahkemeleri kurduk.

Adalet teşkilatımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşıladık. Adalet personeline nöbet ücreti imkânı sunduk. Gelen talepler doğrultusunda hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.

Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız. Attığımız tüm bu adımların müspet yansımalarını farklı alanlarda görüyoruz. Adalette memnuniyet oranının yükselmesinin 21 yılın boşa gitmediğinin bir delili olarak görüyoruz.

6 Şubat deprem felaketi sonrası adalet teşkilatımız süratle organize oldu. Bölgede bine yakın hakim ve savcı görevlendirildi. Deprem bölgesinde görev yapan Hakim ve savcılarımız ile personelimizi buradan canı gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum.

"ADALETİN ÖLÇÜSÜ SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ DEĞİLDİR"

Hâkimin, savcının lisanı; makul sürede vereceği adil ve hakkaniyetli kararlardır.

Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medya tepkileri değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Daha ileri gidiyorum, hukuktur. Hukuk, kanunun çok çok ötesindedir. Sizin rehberiniz, vicdanınızla birlikte zengin hukuk külliyatımızdır. Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin."