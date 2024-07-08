Erdoğan yarın ABD'ye gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD'ye gidecek.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programına katılacak.

Erdoğan, 10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

Liderler, 11 Temmuz Perşembe günü de NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırının durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.