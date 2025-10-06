Giriş / Abone Ol
Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde Bölgesel Barış ve Güvenlik temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılacak.

Güncel
  • 06.10.2025 12:00
  • Giriş: 06.10.2025 12:00
  • Güncelleme: 06.10.2025 12:02
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının 12. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycanziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında, Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."

