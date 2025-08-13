Erdoğan "Yarın partimize katılımlar olacak" dedi, üstü kapalı 'Aydın' mesajı verdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gençlerin siyasi adresi, hiç tartışmasız 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyona aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mahzar olduk" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Erdoğan, "'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında, "Sadece son 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti" diye konuştu.

"YARIN KATILIMLAR OLACAK"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı iddiası tartışılmaya devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP'ye yarın yeni katılımların olacağını bildiren Erdoğan, şunları söyledi: "Yarın katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş, inanmış birer nefersiniz."

ÜSTÜ KAPALI 'AYDIN' MESAJI

Erdoğan, salondan gelen "Aydın seninle gurur duyuyor" tezahüratlar üzerine, "Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim..." karşılığını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı, partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı AK Parti Gençlik Kolları'nı hedef almaya başladı. Yatıyor, kalkıyor sürekli AK Gençliğe laf atıyor, sizlere sataşıyor. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz, hiçbir tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek, millete umut verecek hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor."