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Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı: Selçuk Bayraktaroğlu, yeni Genelkurmay Başkanı oldu

Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Güncel
  • 05.08.2025 15:04
  • Giriş: 05.08.2025 15:04
  • Güncelleme: 05.08.2025 15:15
Kaynak: AA
Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı: Selçuk Bayraktaroğlu, yeni Genelkurmay Başkanı oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantının ardından Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı.

Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Yüksek Askeri Şura kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı.

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