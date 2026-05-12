Erdoğan yeni kredi paketini duyurdu: Kimleri kapsıyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Çiftçilere finansman) İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız" dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

"GÜBRE STOKLARIMIZ YETERLİ SEVİYEDE"

Burada yaptığı konuşmada tarımsal üretim konusunda hiçbir sorun yaşamadıklarını savunan Erdoğan, "Tarımda, gübre ve gübre hammadde tedariklerini zaten yapmıştık, gübre stoklarımız yeterli seviyededir" dedi.

Son dönemde "gıda milliyetçiliği" denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE YENİ KREDİ PAKETİ

"Bu sene destek alacak proje limit tutarlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50 ile 70'ini hibe edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, şu bilgileri verdi: "İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. (Kredi) 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz."