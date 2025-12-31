Erdoğan, yeni yıl mesajında "süreç" vurgusu yaptı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda, PKK'nin silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin, "Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Komisyonumuz sürece yeni soluk kazandıracağını düşündüğümüz raporunu tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız" dedi.

"600 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Suriye'deki son duruma ilişkinde mesajlar veren Erdoğan, 600 bin Suriye vatandaşının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü bildirdi.

Erdoğan, "Suriye'de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KAZANIMLARI REFORMLARLA TAÇLANDIRACAĞIZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı, ekonomide çok sayıda kazanım elde ettiklerini savundu.

Reform mesajı veren Erdoğan, "Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz" dedi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"İktidar ve ittifak olarak bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutacak, milletimize mahcup olmayacağız. Sadece kendi insanımızı değil, yüzü ülkemize dönük hiç bir kardeşimizi yalnız bırakmayacağız. Hakkı, adaleti ve vicdanı merkeze alan siyasetimizin yansımaları Suriye ve Gazze başta olmak üzere, bölgemizin her yanında görülmektedir. 8 Aralık devrimi ile hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye'de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır. Suriye'de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye, inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır. Türkiye olarak; Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime desteği vereceğiz. Gazze'de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail'in tüm ihlallerine rağmen Gazzeli kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir. İsrail'in saldırılarının durması, Gazze'ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşaat çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler, adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız.

Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel adil ve kalıcı bir barış ile noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. Mavi vatanda ne emrivakiye, ne yankesiciliğe, ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

"KOMİSYON SON DÜZLÜKTE UZLAŞI RUHUYLA HAREKET ETMELİ"

Aziz milletim, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur ittifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonumuz sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

23 senedir olduğu gibi; kalbimizde sadece millet ve memleket sevdası ile 86 milyonun tamamına hizmet edecek, tüm Türkiye'nin refahı huzuru ve esenliği için fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz. 2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye Yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla

