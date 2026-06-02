Erdoğan: Yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“60 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır.

Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, istismar edilmesine göz yummuyoruz. Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.

Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur

Makamı, ünvanı, mevkisi ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi kırmızı çizgimizdir.

Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen vatandaşlara karşı hepimiz sorumluyuz."