Erdoğan: Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonda yıl sounda 20'li rakamlar beklediklerini söyledi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

"Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi"diyen Erdoğan, "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız.

Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınaları sulardan sakin sulara geçiş, biraz daha zaman alacak.

Kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik.

Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Muhalefetin sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız.

Jeopolitik gerilimlerin artması, ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırmamız gerektiğini bize bir kez daha göstermiştir.

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Tüm kurumlarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz.

2028'e kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara, İİT ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz.

Silahlı-silahsız insansız hava araçlarında önde gelen ülkeler arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor.

Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, biz maraton koşucusuyuz."