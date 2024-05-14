Erdoğan: Yumuşama iklimi geçici bir bahar değil, siyasetin hakim karakteri olsun

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasette yumuşama' mesajı vererek, "Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyorum" dedi. Partideki 'yenilenme süreci'ne dair de konuşan Erdoğan, "Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı bir yerde kaybeden olmaz. Sandığın itibarının attığı bir yerde galip 85 milyonun tamamıdır" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs ve 31 Mart seçimleri için, "Her iki seçim sonucunu da büyük bir olgunlukla karşıladık" diyen Erdoğan, "Milletin iradesini öpüp başımızın üzerine koyduk" dedi.

"31 Mart yerel yönetimler seçiminde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha fazla renge boyandı" diyen Erdoğan, "31 Mart seçim sonuçlarını müsbet karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

'SİYASETTE YUMUŞAMA' VURGUSU

'Siyasette yumuşama' tartışması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu, 31 Mart sonrasıyla siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar, toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının önemli yönü vardır. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyorum" diye konuştu.

"Samimiyetimizi ve yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik" diyen Erdoğan, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenleri de hedef alarak şunları söyledi:

"Türkiye'yi partiler arasındaki gerilim hattına mahkum etmek isteyenlerin başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunlarına gelmedik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyorum."

'YENİLENME' MESAJI

Partisi için yenilenme mesajı veren Erdoğan, "MYK, MKYK, AK Parti Meclis grubumuzla, fikirlerine kıymet verdiğimiz dostlarımız, kanaat önderlerimiz, partimizde daha önce görev almış yol ve dava arkadaşlarımızla, siyaset bilimci akademisyenlerle bir araya geldik, konuştuk, düşüncelerini aldık" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "İnşallah istişare halkamızı genişletmeye devam edeceğiz. Son MYK toplantımızda geleneksel istişare kampımızı çok yakın bir tarihte toplama kararı aldık . Önce milletvekili ardından belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Komplekse kapılmadan, eleştiriye kulak tıkamadan bu süreci büyük bir özgüven ve şeffaflıkla yönetiyoruz. Hata değil; yanlışta ısrar etmek kaybettirir."

Partisine yönelik uyarılarda bulunan Erdoğan, "Siyaset milletin içinde milletle omuz omuza sırt sırta vererek yapılır. Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokakla, çarşıyla, pazarla, mahalleyle bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur. Eksiğimiz, hatamız, problemimiz, millete karşı kusurumuz varsa çok açık söylüyorum, mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygı ve kişisel hesabın ötesindedir" dedi.

Erdoğan, "Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi heves ve hesabı için zayi edemez" ifadelerini kullandı.

KONGRE VURGUSU

"31 Mart seçimlerini hayra tebdil etmek için ne gerekiyorsa onu yapmaktan kesinlikle çekinmeyeceğiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Buradaki hiçbir arkadaşımın da şüphe duymamasını istiyorum. İstişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü şekilde devam etmekte kararlıyız. AK Parti'nin alameti farikası kendini yenileme, geliştirme, yeni şartlara adapte etme kabiliyetine haiz olmasıdır. Kongre sürecini bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz. Bu süreci zehirlemek, aramıza nifak tohumları ekmek için bekleyen fitne tüccarlarına karşı dikkatli olmanızı bekliyorum."

YENİ İSİMLERE İŞARET ETTİ

"Milletimizin nazarında ibra olan bizim gözümüzde de başarılıdır. Milletin sınıfta bıraktığını biz de baş tacı edemeyiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreci kılı kırk yaran bir kuyumcu titizliğinde yürüteceğiz. Kırarak, dökerek dağıtırak değil; toparlayarak, bütünleştirerek, kucaklaşarak ilerleyeceğiz. Saflarımızı sıklaştıracak partimizi daha da büyütmenin gayretinde olacağız. Yeni hizmet erleriyle, isimlerle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz.

Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var. Bu anlayışla partimizin çatısı altında AK Parti rozetiyle ülke ve millete hizmet etmek isteyenlere kapımızı kapatmıyoruz. Ama siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini de geçmiş tecrübelerimizin ışığında çok çok iyi biliyoruz."