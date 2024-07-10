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Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Dünya
  • 10.07.2024 23:33
  • Giriş: 10.07.2024 23:33
  • Güncelleme: 10.07.2024 23:34
Kaynak: AA
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
FOTOĞRAF: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı
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