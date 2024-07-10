Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Dünya 10.07.2024 23:33 Giriş: 10.07.2024 23:33

Güncelleme: 10.07.2024 23:34 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA