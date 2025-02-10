Erdoğan, yurtdışı gezisine TÜGVA yöneticilerini de götürmüş

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına gezisine yine TÜGVA yöneticilerini götürdüğü anlaşıldı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Malezya, Endonezya ve Pakistan’ın davetlerine icabet etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde TÜGVA Genel Başkanımız Sayın İbrahim Beşinci ile birlikte 4 günlük ziyaretimize başlamak için yola çıktık” dedi.