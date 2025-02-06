Erdoğan, yurttaşın sorunlarından 'habersiz': Büyük bir inşa hamlesine kısa bir sürede imza attık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılı nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuşan Erdoğan, depremin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, "Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız" dedi.

Deprem bölgesinde 2 yıldır çalışmaların sürdüğünü savunan Erdoğan, "Buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik" diye konuştu.

Muhalefetin deprem bölgesine ilişkin hükümete yönelttiği eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede?' diye soranlara, 'devlet halkının yanında' cevabını verdik" sözlerine yer verdi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar için muhalefet partilerine seslenen Erdoğan, "Muhalefetin belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük yıkımın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen 11 kentteki yurttaşların başta temel ihtiyaç ürünlerinde yaşadığı sorunları gözmezden gelen Erdoğan, "Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı, büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede imza attık" dedi.

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde 'hızla enkaza koştuğunu' savunan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı.

Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı.

Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle kararlılıkla çalıştık.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları kimi zaman yıllar alırken biz sadece birkaç hafta içinde konutlarımızı yükseltmeye başladık.

Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede?' diye soranlara, 'devlet halkının yanında' cevabını verdik.

O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin gülüşleri, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor.

HATAY'DA HAVALİMANI İÇİN YENİ PİST YAPILACAK

Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz.

1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 3 bin 119 dersliği güçlendireceğiz. Derslik kapasitesini 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız.

3 bin metre uzunluğundaki pistin yapım çalışmaları sürüyor, geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz.

Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı, toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor.

Depremden etkilenen 11 ilimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık.

ÇİFTÇİLERE HİBE VAADİ

Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz.

2 yılda 11 ilde 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık,içme, tarımsal sulamada 20 milyar lira yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha yatırım yapacağız.

Ana muhalefet partisinin genel başkanları seçimler öncesinde geldiler, bedava ev sözü verdiler, sonra da buhar olup uçtular."