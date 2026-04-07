Erdoğan: Zaman ayarlı provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıya değinerek başlayan Erdoğan, "İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

"Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürecek" diyen Erdoğan, "Alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR SEVİYEDEYİZ"

Devamla, savunma sanayi konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Savunma sanayiinde önümüzdeki dönemin ana hedefi yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, daha efektif ve daha yüksek adetlerde üretmektir. (ROKETSAN yeni tesisleri) Hava savunma sistemlerimiz, füze projelerimiz için kurulan bu altyapıyla ordumuzun caydırıcılığını üst seviyelere çıkaracağız" şeklinde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer aldığını savunarak "Bugün Türkiye, kendi semalarını koruyan, platformlarını donatan, mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Bunları kendi insan kaynağımızla yapıyoruz. Kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği yeni nizamın kurucu aktörlerindeniz. Hem sahada hem teknolojide gidişatı ülke olarak biz de tayin ediyoruz" ifadelerini kullandı.