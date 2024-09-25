Erdoğan, Zelenski'yle görüştü: Arabuluculuğa hazırız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milletler 79'uncu Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’le bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile… pic.twitter.com/KeOJ0s9eho — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 25, 2024

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uğurladı.