Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin, hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi.

Görüşmede Erdoğan, Ukrayna'da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti.