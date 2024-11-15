Erdoğan’a bütün yolları kapatalım

Politika Servisi

Siyasetin üst perdesinde normalleşme ve ‘çözüm süreci’ tartışmaları varlığını sürdürürken SOL Parti yaşanan son süreçlere ilişkin bir araya geldiği Parti Meclisi (PM) sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

Bildirgede, "Bu başlayan süreç yeni bir “Atı Çalıp Üsküdar’ı Geçme” girişimidir. Hesap, bu yolda her tür hileye başvurarak, muhalefeti yasak ve baskılarla kuşatıp yalan ve manipülasyonlarla parçalayarak ve hatta yaratılacak bir gerilim-savaş ortamı içinde oldubittiye getirerek iktidara el koyma hesabıdır" denildi. Kürt sorununun demokratik bir eksende çözülmesi gerektiği kaydedilen bildiride, "Ancak Kürt sorununun bu iktidarla ve onun zihniyeti ile çözülemeyeceği açıktır" ifadeleri kullanıldı.

BİRLEŞİK MÜCADELEYİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ

"Yeni anayasa tartışmasından Erdoğan’a adaylık yolunu açacak Meclis’in seçim kararı dâhil tüm yollar kapatılmalıdır" çağrısı yapılan bildiride, "Sorumluluğumuz direnenlerin ortak direnişini ve birleşik mücadelesini örgütlemektir. Biliyoruz ki haklarımızı ve geleceğimizi kazanmanın yolu, tek tek ve birbirinden ayrı sürüp giden mücadelelerimizi birleştirecek yolları bulmaktan geçecektir" ifadelerine yer verildi.

PM sonuç bildirgesinin tamamında şu ifadeler yer aldı:

1- Çürümüş tek adam rejimini geri dönüş yollarını da kapatacak şekilde kalıcılaştırmak için, kendisinin “ömrüm vefa ettiği sürece hizmet etmek isterim” diye lütfettiği üzere, Erdoğan’a ölene kadar başkanlık yolu açacak bir oyun tezgahlıyor! Bunun için de her kritik eşikte, her seçim öncesinde yapılana benzer şekilde bugün de ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan Kürt sorunu etrafında ya “açılım” ya “çözüm” gibi adımlar atarak, ardından kayyumlar, tutuklamalar yaparak tek adam rejimini sürdürmenin yolları aranıyor.

2- Bu başlayan süreç yeni bir “Atı Çalıp Üsküdar’ı Geçme” girişimidir. Hesap, bu yolda her tür hileye başvurarak, muhalefeti yasak ve baskılarla kuşatıp yalan ve manipülasyonlarla parçalayarak ve hatta yaratılacak bir gerilim-savaş ortamı içinde oldubittiye getirerek iktidara el koyma hesabıdır. Ülkenin kaderine hile ile el konulmasının önüne geçebilmek için, yaşadıklarımızdan ve şimdiye kadar yapılan hatalardan ders alarak, ortak bir direniş hattını bu rejime son verme hedefiyle bugünden kurma iradesinin gösterilmesi gerekiyor. Bütün muhalefet partileri, aydınları yurtsever insanları olarak hepimizin öncelikli görevi ve sorumluluğu bu olmalıdır.

3- Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan Kürt sorunu, demokratik bir eksende çözülmelidir. Ancak Kürt sorununun bu iktidarla ve onun zihniyeti ile çözülemeyeceği açıktır. Kaldı ki “Kürt sorunu yoktur” diyenlerden ısrarla bir “açılım” beklemenin kendisinin büyük bir yanılgıya dönüştüğü de ortadadır. Benzer bir durum yeni anayasa tartışmaları için de geçerlidir. Bu iktidardan demokrasinin kırıntısını dahi beklemek bir yana, Türkiye’nin önündeki anayasa adımı mevcut tek adam anayasasına son vermek, bu yolda da mevcut iktidarı değiştirmek olmalıdır.

4- Ülke ve bölge halkalarının başına nice belalar açmış kişi ve güçlerden; kötülükler imparatorluğuna dönüşmüş tek adam rejiminden halkımızın ve ülkemizin yararına hiçbir şey beklenemeyeceği açık. Bebekleri katleden bu karanlıktan hesap sorulacaksa; devletin içinde yuvalanmış karanlık tarikat odakları dağıtılacak, gençlerimizi uyuşturucu ve şiddet ağında çürüten emniyetten hukuk sistemine her alana yayılmış mafyalar sistemi ortadan kaldırılacaksa, açlığa ve sefalete sürüklenen işçiler, emekliler, köylüler haklarını alarak insanca yaşayabilecekse, Kürdü Türkü, Alevisi Sünnisi hep beraber eşit koşullarda bir arada yaşamın ve barışın yolu açılacaksa bunun yolu bu mevcut zülüm iktidarına son vermekten geçecektir. Bu yolda, yeni anayasa tartışmasından Erdoğan’a adaylık yolunu açacak Meclis’in seçim kararı dahil tüm yollar kapatılmalıdır. İktidar aldatmacası boşa çıkarılmalı, muhalefet partileri kişiler ve gruplar etrafında şekillenmiş, iktidarın da kışkırttığı parçalanmadan uzak durmalı, kişisel hırs ve çıkarlar etrafında örülmüş yanlışlara bir kez daha düşülmemelidir.

5- Bugün ülkenin dört bir yanında hakları için direnenler yarınlarımızın en büyük güvencesi, ülkemizin tükenmeyecek bir umut kaynağıdır. Şimdi sorumluluğumuz direnenlerin ortak direnişini ve birleşik mücadelesini örgütlemektir. Biliyoruz ki haklarımızı ve geleceğimizi kazanmanın yolu, tek tek ve birbirinden ayrı sürüp giden mücadelelerimizi birleştirecek yolları bulmaktan geçecektir. Ve biliyoruz ki birleşerek bu rejimi tarihin çöplüğüne göndermeden haklarımızı, özgürlüğümüzü ve geleceğimizi kuramayız.

BU KARANLIK REJİME SON VERECEĞİZ

Bugün ülkenin pek çok yerinde emeklilerden doğa yaşam savunucularına; gençlerden kadınlara toplumun tüm kesimleri ayağa kalkarak mücadele ediyor. Bu kendiliğinden yükselen hak mücadelelerinin mevcut rejime karşı mücadele ekseninde ortaklaştırılması, halkın direnme eğilimleri içinde ve hayatın her alanında örgütlü toplumsal mücadele inisiyatifleri geliştirecek yolları birlikte arayıp, birlikte bulmaya kararlıyız.

SOL Parti, ülkemizin tüm ilerici-devrimci direniş güçleri ve insanlarıyla bu rejime son verecek bir gücü ortaya çıkarmak için, birleşmenin yollarını aramak ve bulmak için var gücüyle çalışacak bu konuda her türlü inisiyatifi alacaktır."