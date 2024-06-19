Erdoğan’a destek Bülbülzade Vakfı’nın kasasını doldurdu: Cihatçı derneğe hibe akıttılar

Hemen her seçim döneminde Erdoğan ve AKP’ye destek açıklaması yapan Bülbülzade Vakfı, mükâfatını aldı. 2013’te, “Suriye’deki çete liderlerine kapılarını açtığı” iddiasıyla tartışılan vakfa, 125 bin avroluk fon verildi.

İktidara yakınlıkları ile bilinen ve kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla sıkça gündeme gelen TÜGVA ve TÜRGEV’in de aralarında olduğu vakıf ve derneklere fon yağdıran Türkiye Ulusal Ajansı, tartışmalı bir derneğe daha kapılarını açtı. Gaziantep merkezli faaliyet yürüten, 2013 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyuna, “cihat çağrısı yapılan toplantılar” olarak yansıyan toplantılara ev sahipliği yapan Bülbülzade Vakfı’na hibe verildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan ve “Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürütmek” ile görevlendirilen Türkiye Ulusal Ajansı, gençlik alanında Erasmus akreditasyonuna sahip kurum ve kuruluşlar için hibe tahsis sürecini tamamladı. Türkiye Ulusal Ajansı, hibe tahsislerinde Erasmus rehberinde belirtilen çerçevenin dikkate alındığını belirtti.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın, “Gençlik Hareketliliği” alanında hibe verilen vakıf ve derneklere verdiği hibelerin ayrıntıları 24 Mayıs’ta belli oldu. Bu kapsamda toplam 13 vakıf ve derneğe, 1 milyon 425 bin avroluk hibe sağlandığı bildirildi. Toplam 1,4 milyon avroluk pastadan en büyük payı, 200 bin avro ile MÜSİAD’ın aldığı kaydedildi. TÜRGEV’in de 175 bin avro hibe ile yer aldığı listede Bülbülzade Eğitim Sosyal Sağlık Kültür Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ayrıntısı da dikkat çekti.

BÜLBÜLZADE’YE 125 BİN AVRO

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nden önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye destek açıklaması yapan 281 vakıf ve dernekten biri olan Bülbülzade Vakfı’na da 125 bin avroluk hibe verildiği ortaya çıktı. 2013 yılında, Suriye'den gelen ve “muhalif din adamları” olarak nitelendirilen kişiler ile Gaziantep'te toplantı yapan, toplantının sonuç bildirgesinde ise “Cihat çağrısı” yapan vakfa verilen hibenin gençlik hareketliliği alanında kullanılacağı belirtildi.