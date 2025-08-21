Erdoğan’a diz çökmeyeceğiz

Haber Merkezi

Saray rejiminin muhalefete yönelik ablukası sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İstanbul’da açıklamalarda bulundu. İlk olarak Ataşehir Belediyesi Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi’nin temel atma törenine katılan Özel, belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararlarına dikkat çekti.

İnsanların gönüllü olarak belediyelere yaptıkları bağışlar üzerinden dahi tutuklamaların yapıldığını söyleyen Özel, “Belediyelerimiz hala bu şartlar altında açılış yapıyor. İçerideki arkadaşlarımız elbette en kısa sürede çıkacaklar” dedi.

“İMAMOĞLU’NU ERDOĞAN’I YENME ŞÜPHESİNDEN TUTUKLADILAR”

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeneceğine dair kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklandığını belirterek şunları söyledi:

“Erdoğan, görmediği zulmü göstermekte, yaşamadığı mağduriyeti bugün yaşatmaktadır. Türkiye şunu bilsin: Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı yenme suçundan içerdedir. Ve Erdoğan’ı bir kez daha yenecek olması konusundaki kuvvetli şüpheden dolayı tutuklanmıştır. Bugün metrodan resimlerini kaldırtmakta, İBB’ye afişini astırtmamakta, sesli anonsta sesine tahammül edememektedir. Oysa İmamoğlu suçlu değildir; hakkında iddianame bile düzenlenmemiş, iftiraya uğramış, orantısız bir tutukluluk tedbiri ile karşı karşıya kalan bir mağdurdur.”

“KORKMAYANLARA SELAM OLSUN”

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

“İstedikleri kadar korksunlar, çirkeflik yapsınlar, iftira atsınlar. Arkadaşlarımız Cumhuriyet tarihinin en şanlı direnişini gösteriyorlar. Aslanlar gibi içeride yatıyorlar ama eğilmiyorlar, bükülmüyorlar. Arada korkanlar, kaçanlar, saf değiştirenler, sarayın tarafına geçen Hızır Paşalar oluyor. Ama biz de onlara diyoruz ki: ‘Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın da bir gün devrilir.’ Korkmayanlara selam olsun. Dimdik ayakta duranlara selam olsun.”

Ataşehir’deki programının ardından Kadıköy’e geçen Özel, İBB Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında tüm engellemelere rağmen hizmete devam edeceklerini vurgulayan Özel, “Açılışlarımız devam edecek. Herkes şunu bilsin; Erdoğan’ı bir kere daha yeneceğiz ve bu zulümleri yaptığına pişman edeceğiz. Bu parti bir adım geri atarsa Türkiye 100 yıl geri gider. Biz diz çökmeyeceğiz, bu millete diz çöktürtmeyeceğiz” dedi.

Beş aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da açılışa yolladığı mesajda “Bu çalışma arkadaşlarım arasından birçok değerli isim, ne yazık ki bu başarılarından dolayı benimle birlikte cezalandırılıyorlar. Hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla Türkiye’nin farklı cezaevlerinde tutsak edilmiş durumdalar. Biz bugün içeride olsak da hizmetlerimiz, projelerimiz, yatırımlarımız yurttaşlarımızla buluşmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: “OPERASYONLAR ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA YÜRÜTÜLDÜ”

Öte yandan İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişini hatırlatan İmamoğlu, tutuklama süreçlerinin doğrudan Erdoğan’ın yönlendirmesiyle yapıldığının ortaya çıktığını belirtti.

“Bütün operasyonlar Erdoğan’ın talimatıyla yapılmış, boyun eğmeyen belediye başkanlarına cezaevi yolu gözükmüş, diz çökenlereyse transfer zorunluluğu getirilmiştir. Nihayetinde bu sürecin nasıl ahlaksızca yürütüldüğü, bütün operasyonların hukuki değil siyasi temellerle oluşturulduğu tescillenmiştir” dedi.

İktidarın yargıyı muhalefete karşı bir sopa olarak kullandığını söyleyen İmamoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adaletsizlikle, tehdit ve kavga siyasetiyle yargıyı muhaliflerin üstünde bir sopa olarak kullanmaya çalışan iktidar, ülkemizin eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi, eğer bu tehlikeli yoldan sapmazsa ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini de çözme becerisini gösteremeyecektir.”