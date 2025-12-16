Erdoğan’a göre eskiden ‘‘Türk’’ demek suçtu

Haber Merkezi

Dünya Türk Dili Ailesi Gün kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha CHP'yi hedef aldı, tek parti döneminde Türk var demenin suç sayıldığı bir dönemin var olduğunu iddia etti.

CHP'nin Türk dünyasına hâlen yanlış pencereden bakmayı sürdürdüğünü ileri süren Erdoğan, "Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımızın ötesinde değil 1940'ların tek parti döneminde ülkemizde de yasaklanmıştı. Mesela 1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok Aydın yazar, sanat erbabı Turancı denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştür" ifadelerinin kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de her zamanki gibi hedefe oturtan AKP Genel Başkanı, "Genel Başkan'ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında elinde binlerce soydaşımızın kanı olan bas dikkat diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir” dedi. Türkiye’nin uzun süre Türk dünyasına sırtını döndüğünü iddia eden Erdoğan, dönüm noktası olarak Turgut Özal’ı işaret etti.