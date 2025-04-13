Erdoğan’a hakaretten 44 çocuk mahkûm

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisi, bu kez de “Suça Sürüklenen Çocuklar” istatistikleri ile ortaya konuldu.

2024 yılında on binlerce çocuk, suça sürüklendiği için ceza mahkemelerinde yargılandı.

Çocuklar en çok, “Hırsızlık” işledikleri gerekçesiyle hâkim karşısına çıkarıldı.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili ceza mahkemelerindeki dosya sayısı, 2024 yılı sonunda 254 bin 617’ye ulaştı. Dosyalardaki toplam çocuk sayısı ise 258 bin 212 olarak kaydedildi.

ÇOCUKLARA TCK 299 SOPASI

Yalnızca 2024 yılında ceza mahkemelerinde, suça sürüklenen 126 bin bin 47 çocuk hakkında dosya hazırlandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili en fazla, “Malvarlığına karşı suçlar” kapsamında dosya açılırken “Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar”, çocukların en fazla suça sürüklendiği suç türü olarak verilere yansıdı. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu da içeren ve “İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engel” olarak değerlendirilen TCK’nin 299 ile 301’inci maddeleri kapsamında 2024 yılında hakkında dosya açılan çocuk sayısının ise 353 olduğu belirtildi.

MAHKÛM EDİLEN 41 BİN 488 ÇOCUK

Suçu sürüklendiği için 2024 yılında ceza mahkemelerinde hâkim karşısına çıkarılan çocuk sayısının 134 bin 383 olduğu bildirildi. Yargılamaların ardından 41 bin 488 çocuk hakkında mahkûmiyet kararı alındı. Suça sürüklendiği gerekçesiyle yargılanan çocuklardan 25 bin 662’sinin davası ise beraat ile sonuçlandı. Çocuklara yönelik alınan, “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı sayısı ise kayıtlara, 41 bin 289 olarak geçti.

TCK’nin, “Cumhurbaşkanına hakaret suçunu” düzenleyen 299’uncu maddesi ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlarını düzenleyen 301’inci maddelerinden mahkûm olan çocuk sayısı da paylaşıldı. Buna göre, 2024 yılında 44 çocuk, ceza mahkemelerinde yargılanarak TCK 299 ve 301’den hüküm giydi.