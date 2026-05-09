Erdoğan’a halkın desteği azalıyor

GÜNDEMAR Araştırma’nın 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında 2 bin 250 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması’na göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 36,10 ile birinci parti konumunu koruyor. AKP yüzde 28,56 ile ikinci sırada yer alırken DEM Parti yüzde 8,61, MHP yüzde 7,40 destek alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı senaryolarında da muhalefet adaylarının tamamının AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde yer alıyor.

Araştırmaya göre iki adayın karşı karşıya kaldığı durumlarda Ekrem İmamoğlu yüzde 57,35 oy alırken Tayyip Erdoğan yüzde 42,65’te, Mansur Yavaş: yüzde 57,83 alırken Erdoğan yüzde 42,17’de, Özgür Özel yüzde 52,99 alırken Erdoğan yüzde 47,01’de kalıyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Tamer Bolat, milletvekili seçiminde ana dengenin korunduğunu, cumhurbaşkanlığı senaryolarında ise muhalefet adaylarının farklı düzeylerde avantaj sağladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Milletvekili seçimi eğilimleri, CHP’nin birinci parti konumunu koruduğunu, AKP’nin ise siyasal rekabetin ana aktörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü göstermektedir. Bu tablo, seçmen davranışında ani ve büyük bir kopuştan ziyade, mevcut siyasal bloklaşmanın ve parti tercihlerindeki yerleşik eğilimlerin devam ettiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryoları, muhalefet adaylarının Erdoğan karşısında farklı düzeylerde avantaj sağladığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla muhalefetin genel olarak ikinci turda avantajlı bir görünüm sunduğu, ancak bu avantajın aday profiline göre değiştiği görülmektedir.”