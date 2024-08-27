Erdoğan’a özenen Macron 'sol'a hükümeti vermiyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Fransa’da 7 Temmuz’daki genel seçimin üzerinden yedi hafta geçti ancak liberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümeti ‘sol’a vermemek için ayak diretiyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özenerek hükümeti muhalefete vermemek için türlü oyunlara başvuran

Macron, sandıktan zaferle çıkan Yeni Halk Cephesi (NFP) öncülüğünde kurulacak sol ittifak hükümetini reddetti.

Hükümeti devretmemek için önce Paris olimpiyatlarını öne süren Macron şimdi de sağ partilerin sol koalisyona onay vermemesini gerekçe olarak ortaya attı. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Meclis'te temsil edilen diğer partilerin olası bir sol ittifak koalisyonuna güvenoyu vermeyecekleri belirtildi.

MACRON’UN AYAK OYUNLARI

Macron ülkeyi görülmemiş bir krize sürüklerken Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada “Ülkenin kurumsal istikrarı bu seçeneği tercih etmememizi gerektirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Macron'un, tüm siyasi liderleri "mevcut durumla yüzleşmeye ve sorumluluk almaya çağırdığı" ifade edildi. Cumhurbaşkanı'nın Sosyalistleri, Yeşilleri ve Komünistleri diğer siyasi partilerle birlikte çalışmaya davet ettiği kaydedildi. Elysée Sarayı'nın açıklamasında, sol ittifaktaki üç partinin adı geçerken sol popülist parti La France Insoumise'den (LFI - Boyun Eğmeyen Fransa) söz edilmedi.

ASIL KORKU SOL PROGRAM

Çok sayıda sol, sosyalist yapıyı bir araya getiren Yeni Halk Cephesi temmuz ayındaki parlamento seçimlerinden en güçlü parti olarak çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı, muhafazakârlar ve sağ popülistler, sol ittifakın programını "tehlikeli bulduklarını" belirterek eleştiriyor. Sol programdaki, emekli maaşlarının düzeltilmesi, zenginlere vergiler, borçların temini, gelir adaletsizliğinin düzeltilmesi gibi konular sermayeyi ve sağcıları rahatsız ediyor.

Geçen hafta sonundan bu yana parti liderleriyle

görüşmeler yapan Macron, sol ittifakın başbakan adayı Lucie Castets ile de Cuma günü bir araya gelmişti. Castets "solcular, sosyalistler, Yeşiller ve komünistlerden oluşan ittifakın, koalisyon için mutlak çoğunluk sağlanamadığı sürece uzlaşma aramaya" hazır olduğunu söylemişti.

SOL PARTİLERİNDEN MACRON'A TEPKİ

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) koordinatörü Manuel Bompard, Macron'un sol ittifak hükümetini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tamamen kabul edilemez, antidemokratik bir şiddet eylemi" dedi. Parti lideri Jean-Luc Mélenchon da, X'te yayınladığı mesajda Macron'un "son derece ciddi bir durum yarattığını" savunarak Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması talebinde bulunulacaklarını ifade etti.

Komünist Parti lideri Fabien Roussel ise Macron'un karanını protesto etme çağrısında bulundu. Roussel, "Önümüzdeki birkaç gün içinde valiliklerin önünde ve şehir merkezlerinde harekete geçmemiz gerekecek" dedi.

SOLCULARDAN ORTAK TAVIR

Yeni Halk Cephesi’nin bileşeni olan liderler yeni bir istişare için Macron ile görüşmeyi reddetti.

Sosyalist Parti’nin (PS) birinci sekreteri Olivier Faure ve Ekolojistlerin ulusal sekreteri Marine Tondelier, sol görüşlü bir hükümetin atanmasını resmen reddeden Emmanuel Macron ile görüşmeyi reddettiklerini açıkladılar.

Lefigaro’daki habere göre Faure, Macron’un yeni bir istişare turuna davetine kapıyı kapattı, "Demokrasi parodisine suç ortağı olmayı reddediyorum" dedi. Faure, "Onu rahatsız eden şey, Matignon'a kimin gideceğini bilmek değil, aslında Yeni Halk Cephesi programının uygulanmasını istememesidir" dedi.

Aynı zamanda France Info'da Ekolojistlerin ulusal sekreteri Marine Tondelier ise, "Başkanın fantezilerini sürdürebilmesi için onu bir daha görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ TEAMÜLLER YERLE BİR

Fransa'da siyasi gelenek gereği Ulusal Meclis'teki en büyük grup başbakanlık için aday önerisinde bulunurken nihai kararı Cumhurbaşkanı veriyor. Ancak hükümetin yasa tekliflerini geçirmesi başbakanın Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmesine bağlı olduğundan, aksi bir durumda hükümetin işleyişinde sorunlar yaşanabilir.

Macron, 11 Ağustos'ta sona eren Paris Olimpiyat Oyunları nedeniyle Gabriel Attal hükümetinin görev süresini geçici olarak uzatmıştı. Ancak Ekim ayına kadar 2025 yılı bütçe taslağının sunulması gerektiğinden, yeni hükümetin bir an önce kurulması gerekiyor.