Erdoğan’a seslendiler: ‘Ferman seninse sokaklar bizimdir’

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce gecekondu benzetmesi yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binası yerine yapılan 5,5 milyar liralık yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı açılışı için Kıbrıs’a gitti.

Erdoğan’ın Kıbrıs’a ziyareti ise protestolarla karşılandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen bahis baronu Halil Falyalı’nın ‘kara kutusu’ Cemil Önal’ın AKP iktidarına yönelik iddiaları sonrası öldürüldüğü, Kıbrıs’taki Eğitim Bakanlığı’nın kılık kıyafet yasasında yaptığı değişiklik sonrası eylemlerin gerçekleştiği ve Türki Cumhuriyetlerin Güney Kıbrıs’ı tanıdığı bir döneme denk gelen ziyaret sonrası Erdoğan Kıbrıslılar tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

Kıbrıs Lefkoşa’daki Sivil Savunma Çemberi’nde, “irade bizde” yazılı pankart tutarak eylem yapan yurttaşlara, Erdoğan’ın uçağının inmesiyle polis müdahalesi gerçekleşti, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay sonrası açıklama yapan eylemcilerden Hulusi Kilim, “Eylem yapma hakkımızı kullanmamıza izin yok. Biz huzurlu şekilde eylem gerçekleştirirken, polis müdahale etti. Durum içişler acısı” dedi. Kilim, “Bize kenarda durun, misafirimiz geliyor dedi polis. Biz de eylemimizi gerçekleştireceğimizi söyledik. 4 arkadaşımızı aldılar” şeklinde konuştu. Gözaltına alınan eylemciler arasında; eski Yargıç, Hukukçu Tacan Reynar, Yazar- Şair Halil Karapaşaoğlu, Tezcan Dereli ve Gazeteci Növber Gürtay’ın olduğu öğrenildi.

AKP ELİNİ ÇEK

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) çağrısıyla 2 Mayıs akşamı da Lefkoşa’da düzenlenen “geçit yok” eyleminde, Eğitim Bakanlığının orta öğretimdeki kılık kıyafet yasasını değiştirmesi, Halil Falyalı ve Cemil Önal’la ilgili gündeme gelen iddialar, yeni açılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki öne çıktı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora laik yaşamdan ve kimlik mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek şöyle dedi: “Hakkımızda devlet etmiş fermanı… “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir” diyen Dadaoğlu’nun izinden gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a biz de diyoruz ki: Ferman seninse, meydan bizimdir! Ferman seninse, sokaklar bizimdir! Ferman seninse, yurdumuz bizimdir! AKP elini çocuklardan çek!”

***

TOPLUMU YOK SAYIYORLAR

Kıbrıslıların “Erdoğan’ın 4. Sarayı” dedikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı binası yerine yapılan milyar liralık Saray'ın açılışı, Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Kıbrıslılar ise 5,5 milyar liralık yeni Saray’a da tepkili. “Yavru Saray” denilen yerleşkeye denetim muafiyeti verilmesine Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği “Devleti ve toplumu yok saymak” diyerek tepki gösterdi. “Külliye”deki binada ilk oturum 5 Mayıs’ta yapılacak. Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yapılmasına karşı çıktıkları bu yeni Meclis binasının açılışına katılacaklarını ancak Meclisin açılış töreninin dualarla yapılması durumunda bunun bir parçası olmayacaklarını duyurdu.