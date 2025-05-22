Erdoğan’a verilecek "TSK’den ihraç" yetkisinin geri çekilmesine MHP’den destek

Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TSK'de ihraçların, terfi sürelerinin, atamaların Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da söz konusu maddelerin geri çekilmesi kararını desteklediklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP'Lİ TÜRELİ: DÜZENLEMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifte yer alan, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilmesine yönelik düzenlemeyi doğru bulmadıklarını söyledi.

Düzenlemeyi eleştiren Türeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda açıkça birtakım hususlar, usuller sayılmış. Neye göre bu süreyi uzatıyorsunuz ya da neye göre kısaltıyorsunuz, hepsinin gerekçeleri var. Burada Cumhurbaşkanına bu yetkiyi veriyorsunuz ama bir gerekçe ortada yok. İhraçların, terfi sürelerinin, atamaların Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

Türeli, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile rektör atamalarının yapılma usullerine ilişkin düzenlemelerle bu alandaki atamalarda Cumhurbaşkanına yetki verilmesine de karşı olduklarını belirtti.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, köylerin mahallelere dönüştürülmesinin, büyükşehir belediyelerinin oluşturulduğu yerlerde il özel idarelerinin işlevsiz hale getirilmesinin, belde belediyelerinin kaldırılmasının sorunlar yarattığını ve halkın yönetime katılma imkanlarını azaltıldığını kaydetti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi ve çalışma usullerinin Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilmesine ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, Anayasa'da yer alan konseyin, 2009 yılından beri hiç toplanmadığını aktardı.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA AŞIRI YETKİ VERİLİYOR"

Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği konseyin üyeleri ile çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca belirlendiğini anlatan Usta, bu düzenlemeyle konseyin işlevsiz hale getirildiğini kaydetti.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun teklifiyle Cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığına aşırı bir yetki, aşırı bir iş yükü veriyoruz. Sadece bu kanunda subayların rütbe bekleme süreleri, subayların silahlı kuvvetlerden çıkartılması, rektör atamaları yetkisi; Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının bütçelerinden alınan payı yüzde 1'den yüzde 2'ye çıkarma yetkisi; Milli Savunma Üniversitesinin rektörünün atanması, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanına bu kadar yetki, sorumluluk veriyoruz. Bir de diğer tüm sorumluluk ve kanunları düşünün. Bu kadar işle uğraşan bir Cumhurbaşkanı, Türkiye meseleleriyle uğraşamaz, onu da bırakın dünya meseleleriyle hiç uğraşamaz."

"TORBA KANUN YÖNTEMİNE KARŞIYIZ"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "torba" kanun yöntemine karşı olduklarını, TBMM İçtüzüğünün yasama etkinliğini ve kalitesini artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokratik, denge-denetim mekanizması ve uzlaşma kültürü esas olan, temsil adaleti yüksek bir sistem" diyen Aksu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendi içerisindeki denge ve denetim mekanizması sayesinde Anayasa Mahkemesi buradaki eksiklikleri, aksaklıkları, yanlışlıkları tespit etmiş ve iptal etmiş. Şimdi de doğru ve işleyen bir sistemin ortaya koyduğu neticeye göre yeni bir kanuni düzenleme yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, disiplinsizlikle ilişkilendirilen subayların TSK'dan çıkarılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi ile Sahil Güvenlik ve Jandarma bünyesinde teğmen ve albay rütbesindeki personelin disiplin gerekçesiyle görevden ayrılmasına ilişkin maddelerin geri çekilmesi kararını desteklediklerini söyledi.

"BELLİ KADEMELERDEKİ SUBAYLARIMIZDA EKSİLMELER OLDU"

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, subayların rütbe bekleme sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2018 yılından beri var olduğunu ancak şu ana kadar kullanılmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Teğmenlerin bekleme süreleri var. Bir darbe girişimi yaşadık ve bunun neticesinde bu darbeye katılmış olan terör örgütü üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılmasıyla beraber burada belli kademelerdeki subaylarımızda eksilmeler oldu. Siz yeni asteğmeni hemen alabilirsiniz ama onu hemen yüzbaşı, binbaşı, yarbay yapamazsanız ve dolayısıyla da buradaki eksiklikleri gidermek adına, neticede herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman burada bir subayı erkenden albay yapma veya yüzbaşı yapma veya ihtiyacınız var, bu kullanılmış ve kullanılmamış ama ihtiyaç olursa kullanılabilir."

Güneş, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da özel hukuk tüzel kişilerine görev devrine dair düzenleme bulunduğunu aktararak, "Esas amaçlardan bir tanesi de yasa dışı bahisle mücadele etmek. Burada 18 yaşından küçüklerin, kredi kartından para çekilerek bu oyunların oynanmaması gibi birtakım tedbirler de bunun yanında alınmakta. Tabii ki yüzde 100 önleyemedik ama bu dijital sistemle kolayca mücadele etmek mümkün değil" diye konuştu.

Komisyonda, CHP'li milletvekillerinin Anayasa'ya aykırılık önergeleri kabul edilmedi.

Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi. Öte yandan AKP, görüşmeler devam ederken TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi veren düzenlemenin torba kanundan çıkarılacağını açıkladı.