Erdoğan’a yarayacak hamlelerden kaçının

Meclis muhalefetinin dağınık yapısı sürerken dün karşı çıktığı politikaları bugün uygulamaya kalkan Erdoğan’a karşı güçlü bir itirazın olmayışı işini kolaylaştırıyor.

HABER MERKEZİ

Ülkede yerel seçimlere yaklaşık 7 ay olmasına rağmen siyasetin gündemi seçimlere kaymaya başladı. Artan hayat pahalılığı, yoksulluk, ekonomik kriz ve gerçekleşen gerici saldırılar karşısında halk yine tek başına mücadele etmek zorunda kaldı.

Muhalefetin değişim tartışmalarını bitirememesi ülkenin asıl sorunlarını görünmez kılarken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarının elini kolaylaştırdı. Erdoğan seçimi kazansa da aradan geçen üç aylık süreçte ülke sorunlarına karşı çaresiz. Ancak muhalefetin etkisizliği Erdoğan için büyük avantaj haline dönüşüyor.

Bir süredir konuşmalarını yerel seçimler üzerinde yürüten Erdoğan, her defasında muhalefeti hedef almaktan geri durmazken zaman zaman da başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefete de akıl vermekten çekinmiyor. İzlediği politikalarla tam anlamıyla bir ‘U’ dönüşü gerçekleştiren Erdoğan’ın önceden ‘nas’ ifadeleriyle karşı çıktığı faizi artırıyor, kurtuluş reçetesi olarak sunduğu Kur Korumalı Mevduat hesabından çıkışın yollarını arıyor.

Halkın tepkisini toplumsallaştıramayan muhalefet ise üstünlüğü Erdoğan’a teslim ediyor.

Son olarak Muş'ta Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen 'Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçimlere işaret ederek ''İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız?'' diye sordu. ''Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir.'' diyen Erdoğan ''Biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz.'' ifadesini kullandı.