Erdoğan’dan 3 kez ödül alan Bayburt Grup’a bir ihale daha!

İktidara yakınlığıyla bilinen ve yıllardır devletten milyarlık ihaleler alan Bayburt Grup bünyesindeki Özgün Yapı’ya, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 830 milyon TL’lik ihale verildi. Erdoğan'dan üç kez ödül alan Bayburt Grup’un patronu Abdurrahman Şentürk, bu yılın başında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından hapis cezası almıştı.

AKP iktidarıyla yakın ilişkileriyle bilinen ve uzun zamandır ulaştırma alanında devletten milyarlık ihaleler alan Bayburt Grup bünyesindeki Özgün Yapı’ya bir kamu ihalesi daha verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu’da Devrek-Ereğli Yolu arasındaki güzergahın yapımı için düzenlenen ihale, Bayburt Grup altında faaliyet gösteren Şenbay Holding bünyesindeki Özgün Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verildi.

830 milyon 695 bin TL tutarındaki ihale, kamuoyunda “adrese teslim ihale yöntemi” olarak bilinen 21/b pazarlık usulüyle yapıldı. İhaleye 4 şirket teklif verdi.

PATRONU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Bayburt Grup, kamu ihalelerinin yanı sıra son dönemde patronu Abdurrahman Şentürk’ün aldığı hapis cezasıyla da gündeme gelmişti.

Abdurrahman Şentürk, şubat ayında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2,5 olmak üzere toplam 5,5 yıl hapis cezası almıştı.

Abdurrahman Şentürk ile birlikte iştirak halinde suçu işlemekten yargılanan Bayburt Grup Yönetim Kurulu üyesi Güngör Şentürk ise resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkûm olmuş ve cezası 2 yıl 6 aya indirilmişti.

AGROBAY’IN DA SAHİBİ

Bayburt Grup, İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ı da bünyesinde barındırıyor. Şirket, sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Tarım-Sen üyesi işçilerin aylarca süren direnişi ile kamuoyunda gündeme gelmişti.

ERDOĞAN'DAN 3 ÖDÜL ALDI

AKP döneminde büyüyen holdingin patronu Abdurrahman Şentürk’ün Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunuyor. Şirket; 2015, 2017 ve geçen yıl olmak üzere üç kez 'Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülü' aldı. Erdoğan geçen yılki ödül töreninde şunları söylemişti:

“10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10’unda hatta yüzde 15’inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel yok. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum.”