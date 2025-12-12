Erdoğan’dan 9 üniversiteye rektör ataması: Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Rektörü değişen üniversiteler arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi de yer alırken, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ise eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre rektör ataması yapılan üniversiteler şu şekilde:

• Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş,

• Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu,

• Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit,

• Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı,

• İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar,

• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu,

• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu,

• Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez,

• Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.