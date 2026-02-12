Erdoğan’dan AKP teşkilatlarına talimat: Yoksul mahallelere selamımı götürün, her kardeşimle yakından ilgilenin

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatına "Yoksul mahallelere selamımı götürün, her kardeşimle yakından ilgilenin" talimatı verdi.

Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ana muhalefeti hedef alarak başlayan Erdoğan, "Siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük şansının AKP ve Cumhur İttifakı olduğunu savundu.

MECLİS'TEKİ YUMRUKLU KAVGA

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni sırasında protesto edilmesini ve devamla yaşanan kavgaya değinen Erdoğan, ana muhalefeti "eşkıyalık ve zorbalık" sergilemekle suçladı.

Erdoğan, "Bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal dahil sergilediler. Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhalefetin şiddet dozu artan propagandasına rağmen partimiz çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin en kurumsal, en büyük siyaseti hareketidir, Cumhur İttifakı ise milletimizin dirlik ve birliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır.

Doğal afetten savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Son yıllarda uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor, Türkiye gündemi belirlenen ülke değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor.

AK Parti olarak biz bir kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Görevi, unvanı, makamı ne olursa olsun teşkilatımıızın her bir mensubu son derece stratejik bir vazife üstlenmektedir. Mesele elinden gelenin en iyisini yapabilmektir. Mesele makamların hakkını verebilmektir.

"YOKSUL MAHALLELERE SELAMIMI GÖTÜRÜN"

Millete hizmet yolunda rehavete yer olmadığını unutmamalıyız. Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.

Teşkilat mensuplarımıza sesleniyorum; ana kademe, kadın kolları, gençler… Yoksul mahallelerin sessiz sakinlerini ziyaret etmenizi, benim selamımı götürerek her bir kardeşimle yakından ilgilenmenizi onlarla hemhal ve hemdert olmanızı rica ediyorum.

(Deprem bölgesi) Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet, bugün çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor.

Ey CHP biz sizin evvelinizi çok iyi biliriz, İstanbul'u çöp-çukur-çamur bataklığından devralan bir belediye başkanıydım. İstanbul'u bu halde devraldık, İstanbul'a suyu biz getirdik.

"CHP'NİN FAŞİZAN VE KİBİRLİ ZİHNİYETİNE BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLDUK"

CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha şahit olduk.

Yeni Bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal dahil sergilediler. Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür.

Yeminler bitti mi, bitti. Ne oldu, rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı, olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler, iliklerine kadar işlemiş. Çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul salonuna taşıyarak nasıl bir siyaset sergilediklerini gösterdiler.

TBMM sizin keyfinize göre kavga çıkaracağınız eylem alanı mıdır? Daha ne kadar kendinizi rezil edecek, küçük düşüreceksiniz? Meclis'in vakarına zarar veren, aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını reddediyorum."