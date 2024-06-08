Erdoğan’dan AKP’li isme Ekrem İmamoğlu azarı

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı (TBB) kazanan Ekrem İmamoğlu’na AKP’den oy gittiği ve Erdoğan’ın AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı azarladığı ileri sürüldü. TBB’de büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor. CHP 448 delegesi ile tek başına çoğunluğu sağladı.

Ancak Ekrem İmamoğlu CHP’nin delege sayısını 67 farkla geçerek 515 oyla seçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaşanan duruma tepki gösterdiği iddia edildi. Erdoğan, delegelerin tamamını oy kullanmaya getiremeyen AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı azarladığı öne sürüldü.

75 yaşındaki Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifası istendiği de belirtildi. Yusuf Ziya Yılmaz’ın “Ekrem İmamoğlu’na oy veren AKP’li belediye başkanlarını bulacağım bana müsaade edin” diye genel merkez koridorlarında bağırdığı ileri sürüldü.