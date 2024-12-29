Erdoğan’dan asgari ücretliye: Çatladılar patladılar

Ekonomi Servisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 bin 104 liralık asgari ücret ve yüzde 30 sefalet zammına tepki gösteren yurttaşları hedef aldı, "Çatladılar, patladılar" dedi.

Erdoğan, zammı patronlara göre yaptıklarını bir kez daha itiraf etti, "Hemen birileri çatladı, patladı. Kusura bakmasınlar, çatlasanız da patlasanız da biz hesabımızı biz atacağımız adımları hesaplayarak atarız. Yüzde 30 artış Merkez Bankamızın 2025 yılı enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen açık konuşmak gerekirse bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan değildir ama rakam ortada. Görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam, enflasyon ve gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır" diye konuştu.

Erdoğan, "İşveren daha fazla vermek isteyen varsa versin, onların önünü kesen yok. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla ver, elini tutan yok" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asgari ücreti Mısır ve Hindistan gibi ucuz işgücünün yaygın olduğu ülkeleri örnek göstererek 'övdü'. Şimşek, "Asgari ücret seviyemiz Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir" dedi.