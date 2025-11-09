Erdoğan’dan atanamayan öğretmene: “Yalan söylüyorsun”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ay önce Rize’ye yaptığı ziyarete ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan’ın memleketi Güneysu’da çekilen videoda, Cumhurbaşkanı ile öğretmen atamaları konusunda konuşan kadın öğretmen adaylarının diyalogları yer aldı. İki öğretmen adayının atanamama dertlerini Erdoğan'a gözyaşları içerisinde anlattıkları ortaya çıktı.

"BENİM YERİM BURASI DEĞİL"

Görüntülerdeki genç kadınlardan biri, “Biz size güvendik. Bu kontenjanlar Türkiye tarihinde hiçbir zaman görülmedi; 800’den 29’a düştü” dediği görüldü.

Öğretmen adaylarının şehir şehir Erdoğan’ı takip ederek kendisine ulaşmaya çalıştıklarını anlatması üzerine Erdoğan, “Benim yerim burası değil ki, Ankara’ya gelseydin” yanıtını verdi.

Genç kadınlar ise, “Geldik Cumhurbaşkanım, defalarca geldik” diyerek karşılık verdi.

Erdoğan bu yanıtı kabul etmeyince, öğretmen adayları yaşadıkları sıkıntıyı yeniden dile getirdi. “Geldik, görüştürmediler” diyen kadınlara Erdoğan bir kez daha, “Ankara’ya gelseydiniz” yanıtını verdi.

Ataması yapılmayan öğretmenler dertlerini anlatmaya devam ederken araya Erdoğan’ın koruması girdi. Elindeki mavi dosyayı gösteren koruma, “Dosyanız bu değil mi?” diye sordu. Genç kadınların dosyanın kendilerine ait olduğunu söyleyip şikayetlerini anlatmayı sürdürmesi üzerine Erdoğan tekrar, “Kızım, benim yerim burası değil; Ankara” dedi.

Sözlerinin devamında Erdoğan, “Ankara’ya gelseydiniz, orada Millî Eğitim Bakanımızı çağırırdık” ifadelerini kullandı.Bunun üzerine öğretmen adaylarından biri, “Biz genel merkeze defalarca geldik, Muhsin Bey’e sorabilirsiniz. Benim yüzümü defalarca görmüştür” diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN: "BAK, YALAN KONUŞUYORSUN!"

Erdoğan, öğretmen adaylarından birinin “Muhsin Bey’e sorabilirsiniz” sözleri üzerine “Muhsin kim?” diye sordu. Genç kadın, “Korumanız” yanıtını verdi.

Adaylardan biri, “Hep kapılar yüzümüze kapandı, lütfen” diyerek yaşadıkları süreci anlatmaya çalışınca Erdoğan bu sözlere sert tepki gösterdi. Öğretmen adayına dönerek, “Bak, yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!” dedi.

Genç öğretmen adayı ise, “Hayır, geldik ama sizi göremedik” diye karşılık verdi. Erdoğan bu yanıtın ardından aracına yöneldi. Öğretmen adaylarından birinin “Cumhurbaşkanım, ek atama istiyoruz” çağrısı ise yanıtsız kaldı.

ÖĞRETMEN ADAYI: “ANLADIK Kİ YANLIŞ ANLAŞILMAMIŞIZ”

Videoda yer alan öğretmen adaylarından biri, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yaşananları anlattı.

Erdoğan’la görüşmeye kadar geçen süreci detaylandıran öğretmen adayı, “Sonrasında anladık ki yanlış anlaşılmamışız” ifadelerini kullandı.

Aday, Erdoğan’ın talimatıyla kendileriyle AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’in ilgilendiğini ve birlikte bir rapor hazırladıklarını belirtti.

Sözlerinin sonunda tek beklentilerinin “ek atama müjdesi” olduğunu vurguladı.

Öğretmen adayının videoyu ve açıklamasını paylaşmasının ardından X hesabının kapatıldığı, bir süre sonra ise yeniden aktif hale geldiği görüldü.