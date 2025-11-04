Erdoğan’dan dikkat çeken Kıbrıs vurgusu

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 41'inci toplantısının açılış töreninde konuştu.

Kuzey Kıbrıs seçimlerini "federasyon" ile çözümü destekleyen Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından kutlama mesajı yayımlayan Erdoğan, bugünkü konuşmasında ise "Emperyalist planlar" vurgusu yaptı, "iki devletli çözüme" destek istedi.

Dış politikaya dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, toplantıya Kuzey Kıbrıs'tan temsilcilerin de katıldığını belirtti ve "Kıbrıs Türk halkının, İslam dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu" savundu. Kuzey Kıbrıs halkının "bu kimliklerinden dolayı on yıllardır hukuksuz ve acımasız bir izolasyona tabi tutulduklarını" söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Buna rağmen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmediler. Kendi vatanlarında onurluca yaşama iradesinden vazgeçmediler."